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Uyuşturucu şüphesiyle takibe alındı, çadırında dinamit lokumları bulundu

#Zonguldak#Ereğli#Uyuşturucu
Uyuşturucu şüphesiyle takibe alındı, çadırında dinamit lokumları bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla takibe alınan A.B.'nin, deniz kıyısında kaldığı çadırındaki aramada, dinamit lokumları ele geçirildi.

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Olay, gece saatlerinde, Ereğli- Alaplı kara yolu Plajlar mevkisinde meydana geldi. Narkotik polis ekipleri, uyuşturucu sattığı iddiasıyla A.B.'yi takibe aldı. Polisler, A.B.'nin deniz kıyısındaki çadırına girmesinin ardından baskın düzenledi.

Çadırda arama yapan ekipler, patlayıcı türü olan dinamit lokumlarını ele geçirdi. Ekipler, durumu bomba imha uzmanına bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, dinamit lokumlarını inceledi.

Gözaltına alınan A.B. ise dinamit lokumlarını define aramada kullanmak için aldığını öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Zonguldak#Ereğli#Uyuşturucu

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