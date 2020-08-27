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SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde 562 kök kenevir bitkisi ve 350 gram esrar maddesi ele geçmesi olayının şüphelisi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Bafra ilçesi Kamberli Mahallesi'nde B.A.'nın ikametinin yakınında bulunan hazine arazisinde yüklü miktarda kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine yapılan operasyonda 30 cm ile 3 metre arasında değişen uzunluklarda 562 kök kenevir bitkisi, 350 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi elde edildi. Olayın şüphelisi ise B.A ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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