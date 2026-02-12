Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sosyal medya fenomeni Enes Batur gözaltına alındı

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” ile “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçları kapsamında başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hasan Can Kaya’nın da aralarında bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk ve Mert Eren Bülbül’ün de yer aldığı toplam 11 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek işlemleri tamamlanmıştı. Hakimlik kararıyla şüpheliler hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Enes Batur Sungurtekin’in yanı sıra Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı hakkında da yurt dışında bulundukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Öte yandan Barış Murat Yağcı, 2 Şubat’ta havalimanında gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu’nda örnek verdikten sonra İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

ENES BATUR GÖZALTINA ALINDI

