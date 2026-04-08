Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! 9 ünlü isim gözaltına alındı

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin dünkü operasyonunda şarkıcılar Simge Sağın, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, oyuncu İbrahim Çelikkol, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve DJ İlkay Şencan gözaltına alındı.

Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen Melek Mosso nöbetçi hâkimlikçe serbest bırakıldı. Simge Sağın ile İlkay Şencan yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest kaldı. Çelikkol, Ceceli, Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.