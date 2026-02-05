Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da arasında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyadan tepki gösteren Dilek İmamoğlu, “Ailemin üzerinden elinizi çekin! Hukuk; dedikodularla, yönlendirmelerle değil; yalnızca somut delillerle, adil ve şeffaf biçimde işletilmelidir. Bu çağrı yalnızca benim ailem için değildir. Bu, hukuka, adalete ve demokrasinin asgari güvencelerine ihtiyaç duyan herkes içindir” dedi. Benzer soruşturmada geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin de tutuklandı.