‘Uyuşturucu’ soruşturmasında test sonuçları belli oldu

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, oyuncu İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan’ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu. Oyuncu Hande Erçel’in test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.

FİKRET ORMAN VE BURAK ELMAS’IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

Öte yandan, Fikret Orman ile Burak Elmas’ın test sonuçları ise negatif çıktı.