‘Uyuşturucu’ soruşturmasında test sonuçları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 22:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ardından serbest bırakılan ünlülerin test sonuçları çıktı. Şarkıcı Mustafa Ceceli’de kokain maddesi, oyuncu İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde ise kokain ve metabolitleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, oyuncu İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan’ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu. Oyuncu Hande Erçel’in test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.

FİKRET ORMAN VE BURAK ELMAS’IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

Öte yandan, Fikret Orman ile Burak Elmas’ın test sonuçları ise negatif çıktı.

