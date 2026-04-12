×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu soruşturmasında Hande Erçel'in test sonucuna inceleme talebi

Güncelleme Tarihi:

#Hande Erçel#Ünlüler Uyuşturucu Soruşturması#Morfin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 15:18

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında saç, kan ve idrar örneği alınan oyuncu Hande Erçel'in test sonucu belli oldu. Buna göre Erçel'den alınan örneklerde 'Morfin' maddesi belirlendi. Başsavcılık ise sonuçların incelenmesi için Adli Tıp 5'inci İhtisas Kurulu'na müzekkere yazısı gönderildi.

Haberin Devamı

Başsavcılık Erçel'de tespit edilen maddelerin 'ilaç etken maddeleri' olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp 5'inci İhtisas Kurulu'na müzekkere yazısı gönderdi.

MORFİN VE KODEİN TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan’ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu. Oyuncu Hande Erçel’in test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.

Haberin Devamı
ERÇEL'İN TEST SONUCU ADLİ TIP KURUMU TARAFINDAN İNCELENECEK

Başsavcılık, Erçel'in test sonucunda inceleme talep etti. Yapılan incelemelerde idrar örneğinde 'Morfin' maddesine rastlanan Hande Erçel'in, alınan örneklerin 'ilaç etken maddeleri' olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp 5'inci İhtisas Kurulu'na müzekkere yazısı gönderildi.

BAKMADAN GEÇME!