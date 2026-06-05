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Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Serenay Sarıkaya'nın test sonucu çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Serenay Sarıkaya#Uyuşturucu#Narkotik
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Serenay Sarıkayanın test sonucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 17:39

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Serenay Sarıkaya ve diğer isimlerin test sonuçları belli oldu. Bu rapora göre Sarıkaya'nın sonucu negatif çıktı.

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında alınan örnekler neticesinde yapılan testlerin sonucu belli oldu. Buna göre Serenay Sarıkaya'nın test sonucu negatif olarak açıklandı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlülere yönelik uyuşturucu kullanımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Serenay Sarıkaya, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edilmiş, şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklanmıştı.

İşte isim isim test sonuçları:

Tuğçe Postoğlu
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF 

Onur Tuna
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE

Özgür Deniz Cellat
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE

Cansu Tekin
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Zehra Hanzadegürkanlar
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ

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Berkay Şahin
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Mirgün Sırrı Cabas
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler:
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler:

Serenay Sarıkaya
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Hakan Aydın
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE

Mehmet Rahşan
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: METAMFETAMİN, KOKAİN VE METABOLİTİ

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Kübra İmren Siyahdemir
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE 

Fevza Civelek
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN METABOLİTLERİ
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ 

Osman Haktan Canevi
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDESİ THC METABOLİTİ
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDESİ THC METABOLİTİ
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDESİ THC

Yaşar Özdaş
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDESİ THC

 

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#Serenay Sarıkaya#Uyuşturucu#Narkotik

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