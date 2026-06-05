Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Serenay Sarıkaya'nın test sonucu çıktı

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında alınan örnekler neticesinde yapılan testlerin sonucu belli oldu. Buna göre Serenay Sarıkaya'nın test sonucu negatif olarak açıklandı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlülere yönelik uyuşturucu kullanımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Serenay Sarıkaya, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edilmiş, şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklanmıştı.

İşte isim isim test sonuçları:

Tuğçe Postoğlu

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Onur Tuna

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE



Özgür Deniz Cellat

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE

Cansu Tekin

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Zehra Hanzadegürkanlar

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ

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Berkay Şahin

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Mirgün Sırrı Cabas

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler:

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler:

Serenay Sarıkaya

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Hakan Aydın

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE

Mehmet Rahşan

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: METAMFETAMİN, KOKAİN VE METABOLİTİ

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Kübra İmren Siyahdemir

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDE

Fevza Civelek

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN METABOLİTLERİ

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ

Osman Haktan Canevi

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDESİ THC METABOLİTİ

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDESİ THC METABOLİTİ

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDESİ THC

Yaşar Özdaş

Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

İdrarda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

Kılda tespit edilen uyuşturucu maddeler: ESRAR ETKEN MADDESİ THC