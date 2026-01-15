×
'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınanlar Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Güncelleme Tarihi:

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınanlar Adli Tıp Kurumuna getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 16:41

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüphelilerden 11'inin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 11 zanlı, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine emniyete getirildi.

Gözaltındaki 18 şüphelinin her iki şubedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

