Gündem Haberleri

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 19:11

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyüpoğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı.

GARİPOĞLU’NUN EVİNDEKİ ARAMADA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu’nun evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, ‘Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme’ suçundan gözaltına alınan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ile ‘Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ suçundan gözaltına alınan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay ve Cihan Şensözlü olmak üzere 7 isim emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#Uyuşturucu Soruşturma#Fuhuş Teşvik#Adliye Sevk

