Uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’ ve ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, önceki gün aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ayşe Hatun Önal ve Enis Arıkan’ın bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

ÜNLÜ İSİMLER SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi için biyolojik örnek veren isimler daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülmüştü. Savcılık, ifadelerinin ardından Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Rafet Eren Yorulmazer’i tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etmişti. Nöbetçi hâkimlikteki işlemlerinin ardından, modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı, Fashion TV sahibi Enis Ahmet Onat, işinsanı Emre Tari, Vatan Bilgisayar sahibi Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, modellik firması sahibi Mehmet Yıldız, manken Tessy Ramos Correia ve mimar Rafet Eren Yorulmazer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklamaya sevk edilen borsacı Ferhan Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İşinsanı Ali Efe Bezci ev hapsi adli kontrolü ile serbest bırakılırken, Beko Ocakbaşı sahibi Ahmet Karoğlu, şarkıcılar Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek, oyuncular Beren Saat, Enis Arıkan, yönetmen Mehmet Cem Karcı, aranjör ve DJ Ozan Doğulu, fenomen ve şarkıcılar Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci ile CHP Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü ile serbest bırakıldı.