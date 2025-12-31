Uyuşturucu soruşturmasında 7 şüphelinin mal varlığına el konuldu

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ile Gökmen Kadir Şenova hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu dolayısıyla mal varlıklarına el konuldu. (DHA)

VEYİS ATEŞ VE TANER ÇAĞLI'NIN SAVUNMALARI ORTAYA ÇIKTI

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı’nın nöbetçi hâkimlikteki savunmaları ortaya çıktı. Çağlı ile Ateş savunmalarında Mehmet Akif Ersoy ile ilişkilerini anlattı. (Elif Altın-Hürriyet)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak’ iddiasıyla tutuklandı. Ateş ve Çağlı’nın nöbetçi sulh ceza hâkimliğinde verdikleri savunmalarının detayları ortaya çıktı.

Taner Çağlı sulh ceza hâkimliğindeki sorgusunda İngilizce öğretmeni olduğunu ve aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu ifade etti.

‘ONLARI AZARLAYIP TEKNEMDEN KOVDUM’

Çağlı, savunmasında özetle şunları söyledi: “Mehmet Akif Ersoy ile geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanışmıştım. Kendisi sonrasında benden 2 kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi. Benden uyuşturucu madde istemediler. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif’i 2 kadınla da yatakta gördüm, sonra sinirlendim uyudum. Kalktığım zaman 2 kadınla birlikte Mehmet Akif yanıma geldi. 2 kadın bu sırada yatağıma atladı. Ben de kendilerini azarladım ve nezaketli olmaları gerektiğini söyledim. Misafirim oldukları için de çok şey yapmadım. Sonrasında sabah yine onları azarladım ve tekneyi terk etmelerini söyledim. Yatta ben ve kaptan vardık. Kızları azarladığım ve kavga ettiğim için bana bozuldular. Bir öğretmenim, böyle bir insan ağırladığım için çok pişmanım, benim de 9 yaşında bir kızım var. Eğer gerçekten madde kullandılarsa yemin ediyorum ki görmedim. Bundan 1.5-2 yıl önce Mehmet Akif’in tekneme getirdiği 2 kişi Buse ve Dilara’dır.”

Veyis Ateş ise savunmasında, “Bana 2 soru soruldu. Ebru ve Dilara soruldu. Mehmet Akif’in Piyalepaşa’daki evine 2018-2020 arasında gittim. Çay içmeye uğramışlığımız olmuştur. 2 günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler” diye konuştu.

İTİRAFÇI OLMAYI TALEP ETTİ

Tutuklanmasının üzerinden geçen 20 günün ardından Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğine dair başvuruda bulundu. Silivri’den adliyeye getirilen Ersoy, yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra cezaevine geri gönderildi.

Taner Çağlı’yı sorgusunda eski eşi avukat Songül Usta savundu.