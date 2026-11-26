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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ünlü isimlere yönelik “Fuhuş”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti,” “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etme” ile “Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 24 Kasım’da 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 15 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi verdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadelerinin ardından Saghar Shojaeı, Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu ve sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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10 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ, 1 KİŞİ SERBEST

Yönetmen Cem Karcı ve iş insanı İzzet Özilhan’ın arasında olduğu 9 şüpheli için ise “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol talep edildi. Meltem Keklik için de ev hapsi şeklinde adli kontrol istendi. İş İnsanı Seher Grothe Sevdişan savcılıktan serbest bırakıldı. İlknur Şahin’in de gözaltı süresi uzatıldı.

TUTUKLAMA İSTENENLER

-İş İnsanı Muammer Kapucuoğlu

-Saghar Shojaei

-Sosyal Medya Fenomeni Cansu Taşkın

ADLİ KONTROL İSTENENLER

-Yönetmen Cem Karcı

-Yapımcı Erdal Bozkuş

-İş İnsanı İzzet Özilhan

-Modacı Özden Cerrahoğlu

-Pınar Bent

-Işıl Işık Demir

-İş İnsanı Burhan Karaca

-İş İnsanı Cem Güler

-Meltem Özkayan

-DJ Burak Yeter

SERBEST BIRAKILAN

-İş İnsanı Seher Grothe Sevdişan

GÖZALTI SÜRESİ UZATILAN

-Öğretmen İlknur Şahin

BURCU ÖZBERK, DENİZ ÇAKIR VE ÖZCAN DENİZ’İN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

“Uyuşturucu soruşturması”kapsamında, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncular Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk’in savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

“TALİHSİZ ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINMAM BENİ ÇOK ÜZDÜ”

Özcan Deniz ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi. Borsada, fonda adına kayıtlı hesap olmadığını söyleyen Deniz, “Bu uygulamalarla hiçbir zaman işim olmadı. Adıma kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve 1 de araç vardır. Yaklaşık 2 yıldır kalp

rahatsızlığım vardır, raporlu ilaçlarım vardır bunları kullanmaktayım. Ben yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Ben kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım, uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı.

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Talihsiz bir şekilde göz altına alınmam beni çok üzmüştür, vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım satışına aracılık etmedim üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum hakkımda takipsizlik kararı verilsin.” dedi.



“HİÇBİR ŞEKİLDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM”

Deniz Çakır ifadesinde aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi. Emniyetteki ifadesini tekrar ettiğini söyleyip, telefonunun ekran şifresini savcılığa veren Çakır ifadesinde, “Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde kullanmadım. Satan kimseyi de tanımam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

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“UYUŞTURUCU İÇİLEN ORTAMDA BULUNMADIM, BULUNMAM DA”

Burcu Özberk ise ifadesinde aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu söyledi. Telefon şifresini savcılığa veren Özberk ifadesinde, “Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Derhal salıverilerek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini istiyorum. Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yapılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum.” dedi.