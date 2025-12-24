×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı! 4 ilde eş zamanlı operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı#Soruşturma
Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı 4 ilde eş zamanlı operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 09:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ile 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçlarından 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı 4 ilde eş zamanlı operasyon

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı 4 ilde eş zamanlı operasyon

Gözden Kaçmasınİşte Türkiye’nin gündemindeki merkez… O testler burada yapılıyorİşte Türkiye’nin gündemindeki merkez… O testler burada yapılıyorHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKan ve saç örneği vermişti: Sadettin Saranın test sonucu çıktıKan ve saç örneği vermişti: Sadettin Saran'ın test sonucu çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!