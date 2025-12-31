UyuÅŸturucu soruÅŸturmasÄ±nda 12 kiÅŸi tutuklandÄ±

Haberin DevamÄ±

â€˜Amayaâ€™, â€˜Bebek Oteliâ€™, Suma Hanâ€™, â€˜Kastel ElektromÃ¼zikâ€™ ve â€˜Taksim Club IQâ€™ isimli mekÃ¢nlarda arama yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan rapâ€™Ã§i Ege KarataÅŸlÄ±, iÅŸinsanÄ± Ali Baran SÃ¼zer ve Bahri GÃ¼neÅŸ Ã¶nceki gÃ¼n Ã‡aÄŸlayanâ€™daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±â€™na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ege KarataÅŸlÄ± tutuklanÄ±rken, Ali Baran SÃ¼zer ile Bahri GÃ¼neÅŸ adli kontrol kararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Taksim Club IQâ€™nun yetkilisi Ahmet Ã‡alÄ±ÅŸkan, Miss TÃ¼rkiye 2016 gÃ¼zeli ve oyuncu Buse Ä°skenderoÄŸlu, avukat Burak GÃ¼ngÃ¶rmedi, â€˜The BacÄ±mâ€™ lakaplÄ± internet sayfasÄ±nÄ±n yÃ¶neticisi Åžebnem Ä°nan, Suma Han isimli gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sahibi Cengi Can Atasoy, Resul Aslan, Emrah Gencer, Ã–mer Can KÄ±lÄ±Ã§, sosyal medya fenomeni Nilay Didem KÄ±lavuz, Yasin Burak Becek, sosyal medya fenomeni Dilara Ege Ã‡evik, TuÄŸrulbey Aran, sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, iÅŸletmeci Cihan GÃ¼ler, stil danÄ±ÅŸmanÄ± ve modacÄ± Rabia Yaman, Les Benjamins Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zohaer Majhadi emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan dÃ¼n Ã‡aÄŸlayanâ€™daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±â€™na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SavcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan Cengiz Can Atasoy, Dilara Ege Ã‡evik, Buse Ä°skenderoÄŸlu, TuÄŸrulbey Aran, YÄ±lmaz Efe, Zohaer Majhadi, Yasin Burak Becek, Ã–mer Can KÄ±lÄ±Ã§, Rabia Karaca, Cihan GÃ¼ler, Burak GÃ¼ngÃ¶rmedi ve Resul Aslan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± nÃ¶betÃ§i sulh ceza hÃ¢kimliÄŸince tutuklandÄ±. Emrah Gencer, Nilay Didem KÄ±lavuz, Rabia Yaman ve Åžebnem Ä°nan adli kontrol ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Muhammed Zeki GÃ¶kay ise savcÄ±lÄ±ktan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â





