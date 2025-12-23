Uyuşturucu soruşturması: Umut Evirgen ve Yaşar Koz adli kontrol şartıyla serbest

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz, gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Umut Evirgen ve Yaşar Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.