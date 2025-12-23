×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu soruşturması: Umut Evirgen ve Yaşar Koz adli kontrol şartıyla serbest

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Soruşturması#Umut Evirgen#Yaşar Koz
Uyuşturucu soruşturması: Umut Evirgen ve Yaşar Koz adli kontrol şartıyla serbest
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 15:46

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Umut Evirgen ve eğlence mekanı işletme müdürü Yaşar Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz, gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması: Umut Evirgen ve Yaşar Koz adli kontrol şartıyla serbest

SERBEST BIRAKILDILAR

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Umut Evirgen ve Yaşar Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınGazeteci Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındıGazeteci Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındıHaberi görüntüle

Uyuşturucu soruşturması: Umut Evirgen ve Yaşar Koz adli kontrol şartıyla serbest

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Soruşturması#Umut Evirgen#Yaşar Koz

BAKMADAN GEÇME!