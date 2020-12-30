Uyuşturucu sevkiyatından görüntü paylaşan 3 kişi, operasyonla yakalandı

İstanbul'dan Ankara'ya otomobille sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi getiren 3 şüpheli, yolda kendilerini ve uyuşturucuyu cep telefonu kamerasıyla çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şüphelilerin hesaplarını takip eden narkotik polisi, Ankara girişinde operasyon düzenledi. Araçları durdurulan Muhammed G., Tolga Ü. ve Serkan Ş. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı.

BAŞKENTTE YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimlerini artırdı. Bu kapsamda dün il genelinde yapılan denetimlerde 16 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilirken, 7'si de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Denetimlerde 17,65 gram eroin, 125 captagon, 818 ecstasy, 1 kilo 5 gram metamfetamin, 1 kilo bonzai, 105 gram afyon sakızı, 3 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 870 TL ele geçirildi.