Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu sattığını iddia ederek öldüresiye dövdüler

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#Uyuşturucu Satıcısı#Darp
Uyuşturucu sattığını iddia ederek öldüresiye dövdüler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 10:05

Arnavutköy'de 10 kişilik bir grup, akrabalarını uyuşturucu kullanmaya zorlayan uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettikleri kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövdü. Darbedilen kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dayak anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 14 Ağustos gecesi, Anadolu Mahallesi Sirkeci Sokak'ta meydana geldi. 10 kişilik grup, akrabalarını uyuşturucu kullanmaya zorlayan uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettikleri kişiyi yakaladı. Grup, sokak ortasında öldüresiye dövdükleri kişiyi yaralı halde bırakarak ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu sattığını iddia ederek öldüresiye dövdüler

YAŞANALAR KAMERADA

Grubun sokak ortasında yakaladıkları kişi dövdükleri anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, gruptakilerin "Sen mi ağabeyimi bıçakladın, torbacılık mı yapıyorsunuz, ailemizi ortadan kaldırmakla mı tehdit ediyorsunuz" şeklinde bağırdıkları duyuluyor.

Uyuşturucu sattığını iddia ederek öldüresiye dövdüler

Haberin Devamı

Saldırganlar darbettikleri kişiyi bırakarak uzaklaşırken, polis ve sağlık ekiplerinin geldiği de kameraya yansıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutköy#Uyuşturucu Satıcısı#Darp

BAKMADAN GEÇME!

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA
Beni görebiliyorsan ağla Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

Beni görebiliyorsan ağla! Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

#Elbe

BAKMADAN GEÇME!

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA
Beni görebiliyorsan ağla Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

Beni görebiliyorsan ağla! Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

#Elbe