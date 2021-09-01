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Gündem
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu satıcısına işkence yapan hükümlü yakalandı

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Uyuşturucu satıcısına işkence yapan hükümlü yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 11 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve uyuşturucu satıcısına kemer ve satırla dövüp işkence yaptığı gerekçesiyle aranan Emrah Yıl, (22) yakalandı.

İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ocak ayında Emrah Yıl, bir uyuşturucu satıcısına kemer ve satırla dövüp işkence yaptı. Yıl bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Görüntüler üzerine, uyuşturucu parası nedeniyle işkence yaptığı iddia edilen Emrah Yıl hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak Yıl'a ulaşılamadı.

Uyuşturucu satıcısına işkence yapan hükümlü yakalandı

Bu arada, hakkında daha önce uyuşturucu sattığı gerekçesiyle dava açılan Emrah Yıl, 11 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yıl'ı Kuşadası'ndaki bir evde yakalandı.


Uyuşturucu satıcısına işkence yapan hükümlü yakalandı

 

Dün sabah yapılan baskında adliye sevk edilen Yıl tutuklandı.

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