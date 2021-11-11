Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesir'de tören

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Fenerbahçede beklenen golcü kararı Eşi de transferi paylaştı, geliyor...Fenerbahçe'de beklenen golcü kararı! Eşi de transferi paylaştı, geliyor...#Fenerbahçe
Gölge gibi takip edildiler Tosuncuk operasyonunda çarpıcı detaylar...Gölge gibi takip edildiler! Tosuncuk operasyonunda çarpıcı detaylar...#Çiftlik Bank
Bakan Kurum açıkladı Makinalar hazırlanıyor, 2 ay kaldıBakan Kurum açıkladı! Makinalar hazırlanıyor, 2 ay kaldı#Murat Kurum
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Sezon henüz açılmadı ama... Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 70i aştıSezon henüz açılmadı ama... Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 70'i aştı#Kış Turizmi
DSÖ ve CDCden korkutan uyarı... Kovid-19 sebep oldu: Yeni salgın yoldaDSÖ ve CDC'den korkutan uyarı... Kovid-19 sebep oldu: Yeni salgın yolda!#DSÖ
Disipline sevk edilecek mi İYİ Partiden Lütfü Türkkan kararıDisipline sevk edilecek mi? İYİ Parti'den Lütfü Türkkan kararı#LÜTFÜ TÜRKKAN
Ezber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyorEzber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyor!#Koronavirüs
Dünyanın konuştuğu skandalda yeni görüntüler yayınlandı Mide bulandıran detaylar...Dünyanın konuştuğu skandalda yeni görüntüler yayınlandı! Mide bulandıran detaylar...#Rusya
Mecliste yüksek tansiyon Lütfü Türkkan gerilimi...Meclis'te yüksek tansiyon! 'Lütfü Türkkan' gerilimi...#TBMM
Tartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke ettiTartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar! Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke etti#Dave Portnoy
Meghan yeni elbiseyle, Kate 10 yıllık gömlekle: ABDde kraliyet hayatıMeghan yeni elbiseyle, Kate 10 yıllık gömlekle: ABD'de kraliyet hayatı#Meghan Markle
Yok artık ZeynepYok artık Zeynep!#Zeynep Tokuş
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesir'de tören

#Balıkesir#Polis#Şehit
Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesirde tören

BALIKESİR’in Havran ilçesinde uyuşturucu tacirleriyle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) cenazesi, Edremit'te düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Haberin Devamı

Bursa’dan Balıkesir’in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen satıcılara yönelik Havran'da, dün saat 18.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör şehit oldu. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi Edremit Devlet Hastanesi morguna getirilen şehit polis Abdulkadir Güngör için Edremit Şehit Hamdibey Meydanı'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç, Balıkesir İl Jandarma Alay Komutanı Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, askeri ve mülki erkan ile Güngör’ün mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesirde tören


Evli ve 1 çocuk babası şehit Abdulkadir Güngör'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardında ilçe müftüsü tarafından dua okundu ve helallik alındı. Törene katılanlar ise ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı.
Uyuşturucu satıcılarıyla çatışmada şehit olan polis için Balıkesirde tören


Törende şehit Abdulkadir Güngör’ün tabutuna sarılan eşi Merve Güngör, uzun süre gözyaşı döktü, bu sırada kızları Almila Güngör (3) de annesine sarılarak ağladı.

Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Erzurum’a gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Polis#Şehit

BAKMADAN GEÇME!

Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT
Ticaret Bakanlığı satıyor Bu otomobiller çok ucuz

Ticaret Bakanlığı satıyor! Bu otomobiller çok ucuz

#Ticaret Bakanlığı
Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk