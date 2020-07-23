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Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 14:05,Son Güncelleme:

Uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonlar kamerada

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Uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonlar kamerada
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İSTANBUL'un 14 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 9 günde yapılan operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 160 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerasında yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Şişli, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 13-21 Temmuz tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 132 kilo 395 gram metamfetamin, 12 kilo 827 gram esrar, 4 kilo 260 gram skunk, 64 kilo 780 gram kimyasal katkı, 268 gram sentetik kannabinoid, 7 kilo 320 gram afyon sakızı, 7 kilo 803 gram eroin, 136 gram kokain, 65 kök Hint keneviri, 26 extacy hap, 18 sentetik ecza, 10 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 257 mermi, 92 bin 640 lira, bin 40 Dolar ve 950 Euro ele geçirildi. Operasyonlarda 160 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 104 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 56 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

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