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Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 16.07.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı
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DENİZLİ'de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına şafak vakti düzenlediği operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkezefendi, Pamukkale ve Acıpayam ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 200 jandarma görevlisinin katıldığı operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda 149 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 7 ecstasy hap, 15 gram kubar esrar, 1 kuru sıkı tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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