MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUyuşturucu satıcılarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var
GeriGündem Uyuşturucu satıcılarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çağrı ÇALIŞKAN-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.08.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu satıcılarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabaha karşı il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabaha karşı il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon Çok sayıda gözaltı var

Özel Harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi