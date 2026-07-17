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Uyuşturucu satıcılarına karşı yapay zeka "AVCI" devrede: 35 ilde 110 gözaltı

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#Yapay Zeka#Uyuşturucu#AVCI Sistemi
Uyuşturucu satıcılarına karşı yapay zeka AVCI devrede: 35 ilde 110 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 09:26

İstanbul merkezli 35 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yapay zeka destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi "AVCI" aktif rol oynadı. Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 110 şüphelinin yakalandığı operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti amacıyla kullanılan 65 grup ve kanal da erişime kapatıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle "Telegram" isimli sosyal medya platformu üzerinden "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Uyuşturucu satıcılarına karşı yapay zeka AVCI devrede: 35 ilde 110 gözaltı

AVCI TESPİT ETTİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zeka destekli AVCI uygulaması üzerinden yapılan incelemelerde çok sayıda uyuşturucu ticaretine yönelik paylaşım tespit edildi.

Uyuşturucu satıcılarına karşı yapay zeka AVCI devrede: 35 ilde 110 gözaltı

110 GÖZALTI

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Ekiplerce yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 110 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına karşı yapay zeka AVCI devrede: 35 ilde 110 gözaltı

65 GRUP VE KANAL KAPATILDI

Bu arada operasyon kapsamında tespit edilen 65 Telegram grup ve kanalı erişime kapatıldı.

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#Yapay Zeka#Uyuşturucu#AVCI Sistemi

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