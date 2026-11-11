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Uyuşturucu parasını aile fertleri adına taşınmaza yatırmışlar: MASAK raporuyla 17 mülke el konuldu

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#Kara Para Aklama#Uyuşturucu Ticareti#Gayrimenkul
Uyuşturucu parasını aile fertleri adına taşınmaza yatırmışlar: MASAK raporuyla 17 mülke el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 12:46

Üç ülkeye uzanan kara para aklama ağı İstanbul polisinin operasyonuyla çökertildi. Yurt dışı kaynaklı uyuşturucu gelirlerini gayrimenkule dönüştürdükleri tespit edilen şebekeye yönelik İstanbul ve Balıkesir'deki 5 adrese baskın yapıldı; 7 zanlı yakalanırken tüm taşınmazlar donduruldu.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Almanya, İsviçre ve Türkiye'de uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri suç gelirlerini aile bireyleri adına taşınmaz satın alarak akladıkları değerlendirildi. MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, çoğunluğu hisseli olmak üzere toplam 17 taşınmaz tespit edildi.

7 GÖZALTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Kasım'da İstanbul'da 4, Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 5 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 17 taşınmaza el koyuldu.

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#Kara Para Aklama#Uyuşturucu Ticareti#Gayrimenkul

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