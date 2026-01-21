Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, önceki gün birçok isim adliyeye sevk edilirken, gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

YURTDIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilerden birinin ise Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu ortaya çıktı.

Savcılık yurtdışında olduğunu tespit ettiği Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarttı.

ESAT YONTUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Esat Yontunç, yakalama kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla döneceğim" dedi.