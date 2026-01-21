×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Esat Yontunç#Acun Medya
Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 14:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurtdışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan yakalama kararı sonrası Yontunç'tan ilk açıklama geldi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, önceki gün birçok isim adliyeye sevk edilirken, gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

YURTDIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilerden birinin ise Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu ortaya çıktı.

Gözden KaçmasınBayrampaşa Belediyesine yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon: 13 kişi için gözaltı kararıBayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon: 13 kişi için gözaltı kararıHaberi görüntüle

Savcılık yurtdışında olduğunu tespit ettiği Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Gözden KaçmasınSon 20 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı: Türkiyenin en kirli ili olarak belirlenmişti, temizlendiSon 20 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı: 'Türkiye'nin en kirli ili olarak belirlenmişti, temizlendi'Haberi görüntüle

ESAT YONTUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Esat Yontunç, yakalama kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla döneceğim" dedi.

Gözden KaçmasınUyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğluna yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıUyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Operasyonu#Esat Yontunç#Acun Medya

BAKMADAN GEÇME!