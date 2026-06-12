Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

Haberin Devamı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu eşi Beren Saat, ağabeyi aranjör Ozan Doğulu ve CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in de arasında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan ünlüler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda manken Tessy Ramos Correia’nın adresinde yapılan aramada 7.43 gram esrar ele geçirilirken, Mehmet Yıldız’a yönelik yapılan aramada hassas terazi ile öğütücü bulundu. Cheeky Clup isimli işletmede gerçekleştirilen aramada ise 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

10 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Rafet Eren Yorulmazer tutuklama, Ali Efe Bezci hakkında ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol istedi. Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Oğuzhan Beker hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı talep edildi.