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Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

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#Uyuşturucu Operasyonu#Ünlüler Gözaltında#Kenan Doğulu
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’ ve ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu eşi Beren Saat, ağabeyi aranjör Ozan Doğulu ve CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker’in de arasında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan ünlüler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

Operasyonda manken Tessy Ramos Correia’nın adresinde yapılan aramada 7.43 gram esrar ele geçirilirken, Mehmet Yıldız’a yönelik yapılan aramada hassas terazi ile öğütücü bulundu. Cheeky Clup isimli işletmede gerçekleştirilen aramada ise 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi.

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Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

10 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Rafet Eren Yorulmazer tutuklama, Ali Efe Bezci hakkında ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol istedi. Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Oğuzhan Beker hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı talep edildi.

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

 

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#Uyuşturucu Operasyonu#Ünlüler Gözaltında#Kenan Doğulu

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