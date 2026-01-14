Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu ile Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selin Çetinkaya jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 6 kişinin ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’, ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’, ‘kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak’ suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edildi.

‘TATİLE BENİ EMEL MÜFTÜOĞLU GÖNDERDİ’

Daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol ile serbest bırakılan şarkıcı Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı. Şüpheliler arasında yer alan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile uçakta olan fotoğrafına ilişkin sorulan soru üzerine Görgüzel, “Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindim. Söz konusu tatile beni Emel Müftüoğlu gönderdi. Müftüoğlu bu tatile gittiğim için, kumar oynamak için casino çipi almıştır. Kıbrıs tatilimizde Murat Gülibrahimoğlu ve Müftüoğlu yüksek miktarlarda kumar oynadılar” dedi.

Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızların özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiğini ifadesinde anlatan Görgüzel, “Kesinlikle tatilde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim, aracı da olmadım, aracılıkta da bulunmadım. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir” dedi.

‘UÇAKTA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM’

Dönüşte bindiği uçağın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Selen Görgüzel ifadesinin devamında şunları söyledi: “Zaten bu uçağın İmamoğlu’nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım. Uçakta kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım. Şunu belirtmeliyim ki ben uyuşturucu madde kullanmadım. Fuhuş suçunun konusu olan yabancı bir kimseyi aracı kılarak para kazanmadım.”

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu ev hapsi adli kontrolü ile hâkimliğe sevk edildi. Talebi kabul etmeyen hâkimlik, Kaynarca ve Müftüoğlu’nu yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bıraktı. Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklanırken, Selen Çetinkaya ve Neda Şahin adli kontrol ile serbest bırakıldı.

ALNIM AÇIK BAŞIM DİK

Oktay Kaynarca yaptığı yazılı açıklamada, “Alnım açık, başım dik” derken, Adli Tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti. Kaynarca, uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini söyledi.