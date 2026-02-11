×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası: Bir polis memuru ile avukat tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Narkotik#Operasyon#İstanbul
Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası: Bir polis memuru ile avukat tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 12:52

Fatih'te gerçekleşen narkotik operasyonunda ele geçirilen maddenin uyuşturucu olmadığı ortaya çıktı. Operasyonunda usulsüzlük iddiasıyla bir polis memuru ve avukat tutuklandı.

Haberin Devamı

Fatih'te, 5 Şubat'ta "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında yapılan operasyonda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram maddenin, şüphe üzerine yapılan ön incelemesinde, uyuşturucu olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine arama işlemi gerçekleştirilen ofise ait kamera görüntüleri incelendi.

Şüphelilerin, operasyonda el konulan paralarda eksiklik olduğu yönündeki beyanları da araştırılmaya başlandı.

Operasyonda görev alan polisler hakkında "iftira", "suç uydurma", "resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Daha sonra, aramalar sırasında "hazirun" olarak bulunan avukat O.K. de soruşturmaya dahil edildi.

Gözden Kaçmasın23 yaşındaki fabrika işçisi, organize suç örgütünün talimatıyla öldürülmüş23 yaşındaki fabrika işçisi, organize suç örgütünün talimatıyla öldürülmüşHaberi görüntüle

Avukat O.K. ile bir polis memuru gözaltına alınırken, avukatın evinde yapılan aramada, olay günü yanında bulunan el çantasına ve cep telefonuna el konuldu.

Haberin Devamı

Şüpheli avukat ile polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Narkotik#Operasyon#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!