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Uyuşturucu operasyonunda Thor'un başarısı... 2 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Uyuşturucu#Thor
Uyuşturucu operasyonunda Thorun başarısı... 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 09:41

Kütahya'da operasyonda görev alan narkotik köpeği Thor'un kısa sürede uyuşturucu maddeyi bulması sonrasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Uyuşturucuların bulunduğu o anlar kameraya yansıdı.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir araç takibe alındı ve uygun noktada durduruldu. Araçta narkotik köpeği Thor'un da katılımıyla yapılan detaylı aramada, 10 parça halinde yaklaşık 64 bin içimlik kâğıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. ve F.T., sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, Z.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Kütahya#Uyuşturucu#Thor

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