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Uyuşturucu operasyonunda polis memuru şehit oldu

#Şehit#Polis#Uyuşturucu
Uyuşturucu operasyonunda polis memuru şehit oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Bursa’dan Edremit’e uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine operasyon başlattı.

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Ekipler dün içinde 1’i kadın 4 şüphelinin bulunduğu otomobili takibe aldı. Havran’a geldiklerinde polisin ‘dur’ ikazına uymayan zanlılar, bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polisle uyuşturucu zanlıları arasında çatışma çıktı. Pompalı tüfekle açılan ateşle Polis Memuru Abdulkadir Güngör (30) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güngör, kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası şehit Abdulkadir Güngör, bugün memleketi Erzurum’da cenaze töreninin ardından Polis Şehitliğine defnedilecek.

3 KİŞİ YAKALANDI

4 saldırgandan Osman Beke, Eray Aykul ve eşi Meral Aykul yakalandı. Kaçan Devrim Erdem her yerde aranıyor.

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#Şehit#Polis#Uyuşturucu

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