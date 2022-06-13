Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu operasyonunda pencereden atladı, cinayet şüphelisi çıktı

#Tekirdağ#Uyuşturucu#Cinayet
Uyuşturucu operasyonunda pencereden atladı, cinayet şüphelisi çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polisi görünce 3’üncü kat penceresinden atlayıp kaçarken yakalanan Azer Ö.’nün, cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Çerkezköy’ün Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Eve giden polisleri gören şüphelilerden Azer Ö., 3’üncü kat penceresinden atladı. Azer Ö,. polisin takibiyle yakalandı, evde bulunan Tarık D. de gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk maddesi, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf poşetler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Şüphelilerin yapılan incelemesinde kaçmaya çalışan Azer Ö.’nün İstanbul’da, ‘Kasten öldürme’ suçundan aranmasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azer Ö. ile Tarık D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Uyuşturucu#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık
Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor? 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

#Evlilik
Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım

Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı! 'Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım'

#Kaybolan Çocuklar

BAKMADAN GEÇME!

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık
Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor? 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

#Evlilik
Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım

Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı! 'Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım'

#Kaybolan Çocuklar