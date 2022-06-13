Uyuşturucu operasyonunda pencereden atladı, cinayet şüphelisi çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Çerkezköy’ün Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Eve giden polisleri gören şüphelilerden Azer Ö., 3’üncü kat penceresinden atladı. Azer Ö,. polisin takibiyle yakalandı, evde bulunan Tarık D. de gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk maddesi, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf poşetler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirildi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÇIKTI
Şüphelilerin yapılan incelemesinde kaçmaya çalışan Azer Ö.’nün İstanbul’da, ‘Kasten öldürme’ suçundan aranmasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azer Ö. ile Tarık D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.