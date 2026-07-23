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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı! Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Ezel Akay#Eren Kazım Akay#Uyuşturucu Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 12:22

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay adliyeye sevk edildi. Öte yandan Ezel Akay'ın evine yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma operasyonunda Ezel Akay'ın evinin banyosu da dahil birçok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup kenevir tarlasına çevirdiği tespit edildi.

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Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.

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Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diye tepki gösterdi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Akay ile kardeşi, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi

EVİNİ KENEVİR TARLASINA ÇEVİRMİŞ

Ezel Akay'ın lüks evinin banyosu dahil bir çok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup odaları kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı. Jandarmanın hassas burunlu narkotik köpeği Takip ünlü yönetmenin çalışma masasının çekmeceleri ile, evdeki kıyafet dolaplarına zulaladığı poşet poşet yasaklı kenevir maddelerini büyük bir başarıyla buldu.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi

Evde yapılan baskında ele geçirilen saksılara ekilmiş kenevir maddesine de incelenmek üzere el konuldu.

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Öte yandan Ezel Akay'ın sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası, karşılıksız çek keşide etme suçlarından suç kaydının olduğu, kardeşi Eren Kazım Akay'ın suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi

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#Ezel Akay#Eren Kazım Akay#Uyuşturucu Operasyonu

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