Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardı! Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi

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Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.

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Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diye tepki gösterdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Akay ile kardeşi, adliyeye sevk edildi.

EVİNİ KENEVİR TARLASINA ÇEVİRMİŞ

Ezel Akay'ın lüks evinin banyosu dahil bir çok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup odaları kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı. Jandarmanın hassas burunlu narkotik köpeği Takip ünlü yönetmenin çalışma masasının çekmeceleri ile, evdeki kıyafet dolaplarına zulaladığı poşet poşet yasaklı kenevir maddelerini büyük bir başarıyla buldu.

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Evde yapılan baskında ele geçirilen saksılara ekilmiş kenevir maddesine de incelenmek üzere el konuldu.

Öte yandan Ezel Akay'ın sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası, karşılıksız çek keşide etme suçlarından suç kaydının olduğu, kardeşi Eren Kazım Akay'ın suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.