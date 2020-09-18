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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı, maskeyle yüzünü gizlemeye çalıştı

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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı, maskeyle yüzünü gizlemeye çalıştı
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SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, polis aracına götürülürken maske ile gözlerini kapattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 45 ekip ve 203 personelin katılımıyla düzenlenen operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Operasyonda, 2 kilo 6 gram bonzai, 63,65 gram esrar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra Terme Adliyesi’ne sevk edildi. Bu sırada polis aracına götürülen şüphelilerden birinin taktığı sağlık maskesiyle gözlerini kapattığı görüldü.

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