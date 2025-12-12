Uyuşturucu operasyonunda ağır ithamla tutuklandılar

Haberin Devamı

İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, uyuşturucu operasyonu kapsamında, Habertürk’ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da arasında bulunduğu 8 kişi, 9 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. Savcılığın dört kişinin tutuklanmasına ilişkin sevk yazısında, gizli tanık, bilgi sahiplerinin ifadeleri ve şüpheli savunmalarının bir bütün olarak değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda, gizli tanık ifadelerinde geçen kişiler, konumlar ve eylemler ile şüphelilerin ifadesinde yer alan kişilerle olan irtibatlarının örtüştüğü ifade edildi.



‘İTİBARIMI YERLE BİR ETTİLER’



Sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkân sağladıkları öne sürüldü. Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullandıktan sonra da ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri iddia edildi. Ayrıca, şüphelilerin çevresinde bulunan kişiler ile bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı ileri sürüldü. Sevk yazısında, Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan’ın bahse konu suçları iştirak halinde işledikleri ifade edildi.

Haberin Devamı

Mehmet Akif Ersoy savcılıkta verdiği ifadede hakkındaki iddiaları reddettiğini söyledi. Hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Ersoy, “İddialar çok çirkindir. Grup seks iddialarının hepsi yalandır” diye konuştu.



Kendisine sorulan soruların çirkin olduğunu söyleyen Ersoy, “Savcılık bana öyle sorular sordu ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca ettiler gibi hissettim. 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler. Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur. İtibar suikastı yapıldı. Beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim” ifadelerini kullandı.



‘ÖRGÜT KURMAK’ SUÇLAMASI DA YAPILDI



Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya kullanmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak’, ‘örgüt kurmak ve yönetmek’ iddialarıyla tutuklandı. Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise ‘yurtdışına çıkış yasağı’ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.