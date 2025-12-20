Uyuşturucu operasyonunda 3’üncü dalga

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yeni bir uyuşturucu soruşturması kapsamında polis ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ünlü isimlerin menajeri Eser Gökhan Küçükerol ve Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan, marka danışmanı Yiğit Macit, marka danışmanı Mehmet Ali Gül, model Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü, ‘fuhşa teşvik ve aracılık etmek’ suçundan, Saim Macit ise ‘6136 Sayılı Yasa’ya muhalefet’ suçundan gözaltına alındı. Ezgi Eyüpoğlu ifadesinin ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada saç ve kan örneği alınan Eyüpoğlu daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, Kasım Garipoğlu’nun malvarlığına el koyulduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 16 adet kurusıkı fişek, 3 adet tabancı fişeği, 8 tablet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, çok sayıda sahte dolar ele geçirildi.