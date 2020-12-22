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AFYONKARAHİSAR (İHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezi ve İhsaniye ilçesine bağlı Akören köyünde yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklığında yapılan operasyonda Nazmi Saatçi Mahallesi ve İhsaniye İlçesi Akören köyünde bulunan iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda yapılan aramalarda 26 adet satışa hazır pakette 50 gram sentetik kannobinoid, 8 adet poşet içerisinde toplamda 647.22 gram sentetik kannobinoid maddesi, 12.94 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır paket içerisinde 0.55 gram gelen metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 755 TL para ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonrası Y.K. (32), M.K. (23) ve N.B. (33) gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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