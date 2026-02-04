UyuÅŸturucu operasyonunda 22 tutuklama

×
Uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama

Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 19:08

DÄ°YARBAKIRâ€™da uyuÅŸturucu ticareti yapan ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik 1 haftada gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda iÅŸlem yapÄ±lan 82 kiÅŸiden 22â€™si Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± mahkemede tutuklandÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 25 Ocak-1 Åžubat 2026 tarihleri arasÄ±nda uyuÅŸturucu tacirlerine yÃ¶nelik il genelinde operasyonlar yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan operasyonlarda toplam 82 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Yakalanan ÅŸÃ¼phelilerden 22â€™si Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede tutuklanÄ±rken, 6 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. GerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 5 kilo 484 gram esrar ve tÃ¼revleri, 384 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 1 gram sentetik kannabinoid, 185 sentetik ecza hap ile birlikte uyuÅŸturucu madde ticaretinde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 2 adet hassas terazi ele geÃ§irildi.

