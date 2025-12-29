×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu operasyonu... Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Veyis Ateş#Taner Çağlı
Uyuşturucu operasyonu... Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 13:43

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı dosyada; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin inceleme sürüyor. 

Gözden KaçmasınÜnlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalgaÜnlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalgaHaberi görüntüle

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı.

Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi. Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Gözden KaçmasınYalovada DEAŞ operasyonunda çatışma 3 polis şehit olduYalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma! 3 polis şehit oldu Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Operasyonu#Veyis Ateş#Taner Çağlı

BAKMADAN GEÇME!