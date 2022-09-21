Uyuşturucu operasyonu... Çatıdan kaçmak istediler

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BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Cumhuriyet savcılığının izni ile ‘Kökünü Kurutma’ adı verilen operasyon başlatıldı. Narkotik, özel harekât, çevik kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bin 20 personelin katılımı ile dün 05.00'te önceden tespit edilen 66 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Özel harekât polisleri kapıları koçbaşı ile kırdı. Helikopter ve İHA’ların havadan destek verdiği operasyonda 132 şüpheli gözaltına alındı, 1950 gram esrar, 65 gram bonzai, 25 ecstasy, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 50 fişek ve 221 bin 300 TL ele geçirildi. 1 daire ve 10 araca da el koyuldu.

İHA GÖRDÜ

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Operasyonun yapıldığını gören 1’i kadın 2 şüpheli ise evlerinin çatısına çıkıp kaçmaya çalıştı. Diğer evlerin çatılarına atlayan şüpheliler, İHA’larla görüntülendikten sonra ekiplere bildirildi. Çatıya çıkan polis ekipleri, şüphelileri yakaladı. Operasyonun, Bursa’da şu ana kadar gözaltı sayısı ve satıcılara yönelik yapılan en büyük ve kapsamlı uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

KAMERALARDAN TAKİP ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2.5 saat süren operasyonu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi’nde takip etti. Operasyonun ardından Bakan Soylu açıklama yaptı: “Çocuklarımıza uzanan bu eli, ailelerin huzurunu bozan bu eli, anneleri, babaları, kardeşleri karşı karşıya getiren bu eli kıracağız.”