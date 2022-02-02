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Uyuşturucu operasyonları... ‘Gündüz yapın’ talimatı

#Süleyman Soylu#Uyuşturucu#Operasyon
Uyuşturucu operasyonları... ‘Gündüz yapın’ talimatı

İçişleri Bakanı Soylu, 2021’de Cumhuriyet tarihinin rekor uyuşturucu yakalamalarını yaptıklarını belirterek, “Arkadaşlar uyuşturucu operasyonlarını sabaha karşı yapmayın artık. Gündüz milletin gözünün önünde yapın. Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını, çok anlatamıyoruz” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen değerlendirme toplantısının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Soylu, 2017'de uyuşturucu madde bağlantılı ölüm sayısının 941'e çıktığını, her gün meydanlarda yerde kıvranan uyuşturucu bağımlılarının fotoğrafının bütün milletin vicdanını zorladığını anlatarak, “Ama öyle sert girdik ki hep birlikte, bugün meydanlarda o fotoğrafı görüyor değiliz. İlk önce 941’i 657'ye, sonra 342’ye, sonra da 314’e düşürdük. 2021 sayısı halen 190’dır. Adli Tıp rakamları 3-4 ay sonradan geliyor. İnşallah o da 2020'nin gerisinde kalacak” dedi.

GÜNDÜZ BASALIM

Bakan Soylu, narkotik birimlerinin uyuşturucu operasyonlarını da gündüz yapmalarını istedi: “Arkadaşlar, uyuşturucu operasyonlarını sabaha karşı yapmayın artık. Gündüz milletin gözünü önünde yapın. Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını, çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım ve gündüzün gözünde Türk polisinin, Türk jandarmasının nasıl mücadele ettiğini herkes ortaya koysun.”

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2022’DE 3 RİSK

Bakan Soylu, “2021 yılı itibarıyla 26 bin 788 tutukluyla, tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştık. Cezaevlerinde uyuşturucu suçundan 100 binin üzerinde kişi bulunmakta. Bu 15 Temmuz’da 35-36 bin civarındaydı” diyerek, 2022 yılı için en büyük üç riski de şöyle sıraladı: “Metamfetamin bu yıl birinci derecede riskimizdir. Bunu sahaya yaymak suretiyle çocuklarımızı zehirlemek istiyorlar. İkinci riskimiz genetiği değiştirilmiş esrar olarak nitelendirdiğimiz skunk. Hayat hakkı vermemeliyiz. Üç, sentetik ecza meselesidir. Biz sahaya baskı yaptıkça onlar eczacıları tehdit edip birtakım ilaçları temin etmeye çalışıyorlar.”

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#Süleyman Soylu#Uyuşturucu#Operasyon

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