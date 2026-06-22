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Uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 976 kişi tutuklandı

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#Uyuşturucu Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Organize Suçlar
Uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 976 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 14:55

İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1926 şüphelinin yakalandığını 976 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

2 bin 889 ekip, 5 bin 455 personel, 25 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156 bin 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa, Niğde, Gaziantep, Kırıkkale, İstanbul, Ordu, İzmir, Trabzon, Adana, Düzce, Ankara, Tokat, Antalya, Yozgat, Konya, Isparta, Manisa, Kırklareli, Samsun, Karabük, Mersin, Adıyaman, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Rize, Balıkesir, Yalova, Muğla, Edirne, Kayseri, Erzincan, Hatay, Kırşehir, Denizli, Kilis, Diyarbakır, Nevşehir, Kocaeli, Şırnak, Osmaniye, Sinop, Uşak, Bingöl, Eskişehir, Burdur, Malatya, Hakkâri, Sakarya, Kastamonu, Sivas, Muş, Kahramanmaraş, Zonguldak, Batman, Bilecik, Amasya, Bitlis, Elazığ, Bolu, Aydın, Kars, Van, Artvin, Çorum, Siirt, Aksaray, Erzurum, Kütahya, Ağrı, Mardin, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Karaman ve Giresun’da düzenlenen operasyonlarda 1.926 şüpheli yakalandı.

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Yakalanan şüphelilerden 976’sı tutuklanırken, 376’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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#Uyuşturucu Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Organize Suçlar

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