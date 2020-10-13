Uyuşturucu madde imalatı yapan işyerine baskın: 4 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretimi yapan bir iş yerine yapılan operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, 1 kilogram metamfetamin, 1 kilogram uyuşturucu çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde, 706 gram kurşun asetat, 525 gram sodyum klorür, 266 gram aseton, 55 gram fenolftalein, 2 adet tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 1 adet ısıtıcı ocak ve çoğaltım merkezinde kullanıldığı tespit edilen çeşitli materyaller ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.