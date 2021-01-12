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ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı, 'yağma'dan tutuklandı

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Uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı, 'yağma'dan tutuklandı
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ESKİŞEHİR’de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.G. hakkında ‘yağma’ suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Ö.G., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı, yağmadan tutuklandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Bahçelievler Mahallesi’nde Ş.V. ve Ö.G.’yi yakaladı. Şüphelilerden Ş.V.’nin uyuşturucu sattığı, Ö.G.’nin ise kullanıcı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1,34 gram metamfetamin, 0,02 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden Ş.V., uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

11 YILLIK KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

‘Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak’ suçundan gözaltına alınan Ö.G.’nin hakkında ise yağma suçundan 11 yıl 2 ay hapis cezası olduğu anlaşıldı. Ö.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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