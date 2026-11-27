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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ünlü isimlere yönelik ‘fuhuş’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme’ ile ‘uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, 24 Kasım 2026’da 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Şarkıcı Ceylan Kaya ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla tutuklandı. Oyuncular Özcan Deniz, Burcu Özberk ve Deniz Çakır’ın arasında olduğu 9 kişi ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı. Savcılık ifadelerinin ardından Saghar Shojaeı, Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu ve sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

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Cem Karcı ve İzzet Özilhan’ın arasında olduğu 9 şüpheli için ise “yurtdışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol talep edildi. Meltem Keklik için de ev hapsi şeklinde adli kontrol istendi. Seher Grothe Sevdişan savcılıktan serbest bırakıldı. İlknur Şahin’in de gözaltı süresi uzatıldı.

‘TAHLİLLERİM GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAK’

Adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan oyuncu Özcan Deniz ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi. Borsada, fonda adına kayıtlı hesap olmadığını belirten Deniz, “Bu uygulamalarla hiçbir zaman işim olmadı. Adıma kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve 1 de araç vardır. Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır, raporlu ilaçlarım vardır bunları kullanmaktayım. Yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım, uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür, vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim; üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, hakkımda takipsizlik kararı verilsin” dedi.

Adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan oyuncu Deniz Çakır ise ifadesinde aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi. Emniyetteki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, telefonunun ekran şifresini savcılığa veren Çakır, “Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Satan kimseyi de tanımam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

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‘O ORTAMLARDA BULUNMADIM’

Adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan oyuncu Burcu Özberk de ifadesinde aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirtti. Telefon şifresini savcılığa veren Özberk ifadesinde, şunları söyledi: “Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve, evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Derhal salıverilerek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini istiyorum. Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yapıtırılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum.”