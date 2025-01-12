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Uyuşturucu kullanımında... En riskli grup 18 yaş altı

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#Uyuşturucu Kullanımı#Davut Gül#Uyuşturucu İle Mücadele
Uyuşturucu kullanımında... En riskli grup 18 yaş altı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 07:00

İSTANBUL Valisi Davut Gül’ün açıkladığı 2024 yılı verilerine göre; İstanbul’daki imalat ve ticaretle ilgili operasyon sayısı 7 bin 836’dan 10 bin 288’e yükseldi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı yüzde 32 artışla 25 tona ulaştı.

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Yakalanan hap miktarı ise üç kat arttı. Okul çevresindeki kafeler, parklar ve bahçelerdeki denetim sayısı yüzde 33 oranında artırıldı. “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında bilgilendirilen anne sayısı iki katına çıktı. NARKOLOG 2024 verilerine göre; Türkiye genelinde 2023 yılında ALO 191 destek hattına 18 yaş altı madde kullanımıyla ilgili bin 411 bilgi alma ve tedavi talebi yapıldı. Uyuşturucu kullanım yaşı ise 12’ye düştü. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi’nin hazırladığı “Türkiye Uyuşturucu Raporu”na göre ise çocuklar arasında uyuşturucu kullanımında en riskli grubun lise öğrencileri olduğu belirtildi.

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#Uyuşturucu Kullanımı#Davut Gül#Uyuşturucu İle Mücadele

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