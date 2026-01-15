×
‘Uyuşturucu krizi’ bahanesine sığındılar

Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 07:00

ANKARA’da Esra Muratoğlu (28), geçen pazartesi sabahı, birlikte yaşadığı annesi Çilem Yener ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmaya, o sırada evde olan Esra’nın sevgilisi Orhan Kırtıl da katıldı.

Esra Muratoğlu, tartışma sırasında boğularak öldürüldü. Çilem Yener ile Orhan Kırtıl evden çıkıp kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheliler Çilem Yener ve Orhan Kırtıl’ı yakalayarak gözaltına aldı.

Devlet korumasında 3 çocuğu olan Esra Muratoğlu, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi Sumucak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şüpheliler Orhan Kırtıl ile Çilem Yener, emniyetteki ifadelerinde Esra Muratoğlu’nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı da krize girdiğini ve bıçakla üstlerine yürüdüğünü iddia etti. Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Kırtıl ve Çilem Yener, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

