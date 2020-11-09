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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli otobüste yakalandı

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Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli otobüste yakalandı
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Jandarma ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldıkları bir şüphelinin üzerinde 2 kilo 679 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, D.D'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Şüphelinin içinde bulunduğu otobüsü Kahramankazan ilçesi Akıncı gişeler civarında durduran ekipler, D.D'yi gözaltına aldı.
D.D'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 2 kilo 679 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

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