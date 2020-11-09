Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli otobüste yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, D.D'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin içinde bulunduğu otobüsü Kahramankazan ilçesi Akıncı gişeler civarında durduran ekipler, D.D'yi gözaltına aldı.

D.D'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 2 kilo 679 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.