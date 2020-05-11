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Adnan KARABULUT/ BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 17:08,Son Güncelleme:

Uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

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Uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede
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BOLU’da polisin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerine operasyon yaptı. Şüphelilerden şoför olan R.T.(34) ve işletmeci olan S.B.A.'nın (26) ev ve iş yerinde yapılan aramada 5,90 gram metamfetamin maddesi, 6.04 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.T. ve S.B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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