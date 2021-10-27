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Uyuşturucu ile mücadelede sıfır tolerans! Çarpıcı detaylar...

#İçişleri Bakanlığı#Polis#Uyuşturucu İle Mücadele
Uyuşturucu ile mücadelede sıfır tolerans Çarpıcı detaylar...

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre uyuşturucu ile mücadele kapsamında 105 bin 750 metruk bina tespit edildi, bu binalardan yüzde 66’sına yani 69 bin 607 binaya balyoz vurulurken, 16 bin 349 metruk bina rehabilite edildi, 19 bin 794’ünün yıkım çalışması ise sürüyor.

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Gençleri ve çocukları zehirleyen uyuşturucuya karşı “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket eden İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda zehir tacirlerini operasyonlarla göz açtırmazken, uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu yerlere de müdahale ediyor.

Bakanlık uyuşturucu ile mücadelede sorununun temeline inebilmek için 2018 yılında “Narkolog Projesini” hayata geçirdi. Proje ile uyuşturucu kullanımının sosyolojik nedenlerine inilerek uyuşturucu bağımlılarının kişilik profilleri çıkarıldı.

UYUŞTURUCU KULLANIMI EN FAZLA EVLERDE VE METRUK BİNALARDA OLUYOR

Proje çerçevesinde herhangi bir uyuşturucu suçundan dolayı gözaltına alınan 29 bin 540 kişiye uygulanan ankette katılanların yüzde 70,89’u hayatının bir döneminde uyuşturucu madde kullandığını belirtirken, yüzde 45,2’si uyuşturucu maddeyi kendi evinde, yüzde 29,1 terkedilmiş metruk binalarda, yüzde 10,7’si arkadaşının evinde, yüzde 7,9 arabada, yüzde 2,6’sı parkta kullandığını belirtti.

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“BELEDİYELERDE, VALİLİLERE YIKIN TALİMATI”

İçişleri Bakanlığı araştırma sonucu uyuşturucu kullanımının ikinci sırada çıktığı üzerine metruk binalarla ilgili harekete geçti. Bu doğrultuda 2019 yılında 3194 sayılı İmar Kanununun “Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar” başlıklı 39’uncu maddesi “genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği” valilikçe tespit edilen metruk yapıların öncelikli olarak yıkılması, yıkılamayanların ise iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi ve güvenlik tedbiri alınmasına yönelik iş ve işlemlerin yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlar ile koordinasyon sağlanarak devam ettirilecek şeklinde değiştirildi.

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Bu değişikliğin ardından valiliklere, kaymakamlıklara, belediyelere talimat gönderilerek bulundukları yerlerdeki metruk binaların tespit edilmesi istendi. Vali ve kaymakamlar başkanlığında kurulan komisyon ile konu İl/İlçe Asayiş ve Güvenlik Toplantılarında ele alındı.

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TEK TEK TESPİT EDİLİP, YIKILIYOR

Tüm bu çalışmalar neticesinde bugüne kadar 105 bin 750 metruk bina tespit edildi. Bu binalardan yüzde 81,28’ine yani 85 bin 956’ine işlem yapıldı. İşlem yapılanlardan yüzde 65,82’si (69 bin 607) yıkıldı, yüzde 15,46’sı (16 bin 349) rehabilite edilerek güvenlik tedbiri alındı. Geriye kalan yüzde 18,72’sinin (19 bin 794) ise yıkılma/iyileştirme işlemleri ise devam ediyor.

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#İçişleri Bakanlığı#Polis#Uyuşturucu İle Mücadele

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